На заводе в Златоусте произошел взрыв. Погибли два человека

Из-за взрыва емкости на предприятии в Златоусте погибли два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования. Об этом жители Златоуста сообщили в социальных сетях.

По словам южноуральцев, в результате взрыва погибли два человека. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

«По предварительным данным, мужики проверяли цистерну на герметичность, там то ли сжатый воздух, то ли что, другой информации у нас нет», – написали южноуральцы в паблике «ЧП / ДТП Златоуст».

По информации МЧС, на предприятии произошла разгерметизация емкости для отопления без последующего горения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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