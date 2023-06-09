Склоны гор Южного Урала усеяли полчища боярышниц

Леса под Златоустом заполонили бабочки-белянки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, на Таганае началось нашествие боярышниц – полчища представителей семейства белянок появились на лугах, опушках и в светлых сосняках с началом июня.

«Они прекрасные опылители розоцветных (черемухи, шиповника, яблони, малины), а также вересковых: брусники, голубики, арктоуса альпийского, – рассказывают специалисты. – Но вот гусеницы съедают листву до основания».

Последние нашествия боярышниц в парке отмечались в 2010-2012 годах, теперь после 10-летнего перерыва все повторяется. Сейчас у бабочек идет активный лет. После каждая выжившая самка отложит на листьях сотню-другую яиц, а через две недели они превратятся в прожорливых гусениц первого поколения.

К середине лета повзрослевшие гусеницы третьего поколения сплетут гнезда из оставшейся листвы и уснут до будущей весны. Кто-то из них проснется, а кого-то съедят любители этого мохнато-колючего лакомства – большие синицы. Если птицы хорошо потрудятся, то в следующем году такого нашествия может и не быть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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