В Челябинской области пройдут самые масштабные соревнования зимы-2024 в России

Южный Урал примет II Всероссийскую спартакиаду по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти субъектах Российской Федерации состоится Всероссийская спартакиада. Состязания пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Во Всероссийской спартакиаде будут представлены 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (включая шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Лучшие российские спортсмены разыграют 108 комплектов наград.

В Челябинской области пройдет основная программа спартакиады. Регион примет соревнования по 7 видам спорта – сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею, а также церемонии открытия и закрытия.

Соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, альпинизму (ски-альпинизму) пройдут в Свердловской области. В Краснодарском крае состоятся соревнования по бобслею и санному спорта, в Тюменской области по лыжным гонкам, в Красноярском крае по керлингу.

Напомним, что в прошлом году Челябинск уже принимал Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов России по легкой атлетике. Соревнования прошли на легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной и собрали свыше 17 тысяч болельщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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