В выходные трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Челябинске

Ряд маршрутов электротранспорта в Челябинске скорректируют схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения вступят в силу уже вечером пятницы, 9 июня.

С 22 часов 9 июня до 6 часов 13 июня закрывается движение трамваев на участке улицы Цвиллинга от Карла Маркса до остановки «Завод Колющенко».

В это время планируется заменить стрелочный перевод на разворотном кольце на конечной остановке трамваев – «Завод Колющенко».

На время ограничений трамваи маршрута №3 будет направлен по схеме «ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС». Трамвай №5 будет следовать по маршруту: ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Цвиллинга – Труда – Горького – ЧЭМК.

Трамвайный маршрут №7 проследует по схеме: ЧГРЭС – Российская – Труда – Цвиллинга – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.

Наконец, 16-й трамвай направят от улицы Чичерина через Кирова и Карла Маркса до трамвайного депо №1 и в обратном направлении.

Челябинцам для того, чтобы добраться до железнодорожного вокзала, советуют воспользоваться автобусами №1, №18, №64 и №483 либо троллейбусом №17.

Кроме того, в связи с модернизацией контактной сети с утра 10 июня до 5 часов утра 13 июня закрывается движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Воровского.

Троллейбусы №7 проследуют п маршруту: ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина – проспект Ленина – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК.

Троллейбусный маршрут №12 перейдет на схему: Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина – проспект Ленина – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская.

Снизить неудобства из-за введенных ограничений пассажиры смогут, воспользовавшись автобусами №51 и КМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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