На Южном Урале задержали диверсанта, выведшего из строя оборудование на железной дороге

В Челябинской области задержали железнодорожного поджигателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за уничтожение четырех релейных шкафов на двух перегонах железной дороги в Миассе задержали 29-летнего жителя города Учалы (Башкирия). Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Напомним, преступления произошли в ночь на 6 июня на перегонах Хребет – Сыростан и Сыростан – Флюсовая, расположенных примерно в пяти километрах друг от друга. В обоих случаях релейные шкафы были подожжены и полностью уничтожены огнем.

По версии следователей, в день диверсии мужчина перевозил в районе ЧП канистры с бензином на автомобиле Daewoo Espero. В телефоне задержанного обнаружили переписку с украинскими кураторами с инструкциями по уничтожению железнодорожного оборудования.

Кроме того, оказалось, что с 2018 года мужчина успел дважды поменять паспорт. Не исключено, что диверсия была не первой «акцией» задержанного.

По факт диверсии возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»