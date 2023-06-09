На Южном Урале задержали диверсанта, выведшего из строя оборудование на железной дороге

В Челябинской области задержали железнодорожного поджигателя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за уничтожение четырех релейных шкафов на двух перегонах железной дороги в Миассе задержали 29-летнего жителя города Учалы (Башкирия). Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Напомним, преступления произошли в ночь на 6 июня на перегонах Хребет – Сыростан и Сыростан – Флюсовая, расположенных примерно в пяти километрах друг от друга. В обоих случаях релейные шкафы были подожжены и полностью уничтожены огнем.
По версии следователей, в день диверсии мужчина перевозил в районе ЧП канистры с бензином на автомобиле Daewoo Espero. В телефоне задержанного обнаружили переписку с украинскими кураторами с инструкциями по уничтожению железнодорожного оборудования.
Кроме того, оказалось, что с 2018 года мужчина успел дважды поменять паспорт. Не исключено, что диверсия была не первой «акцией» задержанного.
По факт диверсии возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.
Челябинск, Виктор Елисеев
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