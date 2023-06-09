Дело о взрыве в промзоне Челябинска, унесшем жизни трех человек, передали в суд

В Челябинске в суд направила о гибели троих рабочих цена по производству окон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника здания, где располагался цех по производству пластиковых окон.

По версии следствия, мужчина, именно он установил в производственном помещении на улице Демидовской в Челябинске работающее под давлением газовое оборудование. При этом не принял мер к надлежащему содержанию оборудования, не оформил лицензию на его эксплуатацию и не заключил соответствующие договоры обслуживания со специализированными организациями.

«В результате неисполнения обвиняемым обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в ноябре 2020 года в помещении котельной здания произошла утечка газовоздушной смеси», – рассказали в прокуратуре. Произошел взрыв, уничтоживший здание, где, в том числе, располагался цех по производству пластиковых окон ООО «Окна Руси».

Трое работников цеха от полученных травм скончались на месте, одному пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, двоим другим легкие травмы.

Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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