Движение под Миассом в выходные может быть затруднено

Южноуральцев предупредили о возможных автомобильных пробках под Миассом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с проведением ремонтных работ может быть затруднено движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» с 1784 км по 1790 км (в районе Миасса), особенно в выходные дни.

«На участке ремонта федеральной автодороги Госавтоинспекцией организованы распорядительно-регулировочные действия. Выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь участникам дорожного движения», – заявили в силовом ведомстве.

ГИБДД региона призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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