Юные челябинцы смогут откопать динозавра

Сквер в центре Челябинска «населили» ископаемыми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в песочнице Инклюзивного сквера появились древние ископаемые, и теперь ребятишки могут почувствовать себя начинающими археологами, открывая для себя тайны эпохи динозавров.

Об этом сегодня, 9 июня, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. «Искренне благодарю людей, причастных к созданию этих забавных артефактов», – заявил чиновник. По словам руководителя районной администрации, появились они благодаря финансовой поддержке топ-менеджмента одной из местных торговых компаний. Авторы окаменелостей – скульпторы Светлана и Александр Яковлевы.

Напомним, первый на Урале инклюзивный сквер начали обустраивать в прошлом году на пересечении улиц Труда и Володарского. Все наполнение сквера тщательно прорабатывалось с родителями особенных детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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