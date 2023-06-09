На Южный Урал идут заморозки и дожди

Температура воздуха в Челябинской области опустится ниже нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ближайшие три дня будут в регионе дождливыми и прохладными.

Днем субботы в северной половине Южного Урала местами ожидаются небольшие дожди, грозы. Задержатся осадки в области до понедельника включительно. К этому добавится и ветреная погода – скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на 10 июня, по расчетам синоптиков, не превысит +11 градусов, в горах и низинах ожидается +1, +6 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов выше нуля, в горах и низинах – до +18 градусов.

Ночью воскресенья будет 9-14 градусов выше нуля, на севере – до +5 градусов. Днем на юге региона столбик термометра поднимется к отметке +29 градусов, в остальных районах области вряд ли будет выше +20.

В понедельник ночью в горах местами заморозки до -3 градусов, на юге +7, +12 градусов по Цельсию, в остальных районах – 4-9 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, на крайнем юге – до 24 градусов выше нуля.

В Челябинск ночные температуры ожидаются в пределах 7-14 градусов выше нуля. Днем субботы воздух прогреется до +26 градусов. В ночь на воскресенье начнется дождь, и дневные температуры 11-12 июня будут не выше +20 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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