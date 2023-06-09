На Южном Урале молния подпалила храм

В Миассе шаровая молния ударила в храм.

Как сообщили РИА «Новый День» в Противопожарной службе Челябинской области, инцидент произошло 4 июня, в День Святой Троицы, в поселке Сыростан. После удара молнии загорелась входная группа храма Воздвижения.

Прибывшие на вызов пожарные огонь оперативно потушили. Прихожане и служители храма не пострадали, так как службы в этот момент не было.

Миасс, Павел Зварзин

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