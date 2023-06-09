Южноуральские чиновники требуют благодарности за недостроенный мост

В Сосновском районе 2 года не могут построить новый мост. Деньги есть, но местные чиновники все время расторгают контракты. И заявляют, что им должны быть благодарны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о мосте, соединяющем две части поселка Есаульский. Его построили в 50-е годы прошлого века. Спустя 70 лет он превратился в трухлявую переправу. Ремонтировать прогнившюб конструкцию смысла нет, нужен новый мост.

«Деньги на строительство нового моста выделяются, но чиновники Сосновского района будто саботируют его строительство, – заявили в Челябинском отделении Общероссийского народного фронта. – Заключенный в 2021 году контракт расторгли в 2022-ом. Тогда подрядчик потратил 4 млн бюджетных рублей на бетонные опоры, которые теперь просто валяются.

В мае 2023-го власти заключили новый контракт на 60 млн рублей. Но и его расторгли.

Причины, по словам чиновников, в недобросовестных подрядчиках, которые все время повышают стоимость. А замглавы района Сергей Чигинцев и вовсе заявил, что ему должны сказать «спасибо» за то, что мост в работе».

Представители ОНФ обратились к губернатору: хотят добиться завершения строительства нового моста. Кроме того, обращения с просьбой дать правовую оценку бездействию местных властей направлены в Следственный комитет и прокуратуру.

Челябинск, Павел Зварзин

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