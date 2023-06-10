10-11 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Программа для юных челябинцев и их родителей: выступление коллективов Челябинской Централизованной клубной системы, концертно-игровая программа для детей, здесь мастер-классы по изготовлению зонтиков и браслетов (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)