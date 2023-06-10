10-11 июня ожидаются следующие события – Челябинск

10.06.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Серия бесплатных занятий «ЕГЭ VS спокойствие»: как шутя побороть волнение и не впасть в невроз (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, первый корпус, ауд. А-12)
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11:00 Челябинск – Ярмарка продукции самозанятых и предпринимателей Челябинской области (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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11:00 Челябинск – Акция «Защита маломобильных групп при чрезвычайных ситуациях», организованная Поисково-спасательной службой Челябинской области, противопожарной службой, Системой-112 (ЮУрГУ, площадь перед главным корпусом, пр. Ленина, 76)
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11:30 Челябинск – Региональный этап Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школа и колледжи», организованный Обществом «Знание» и «Движением Первых» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129)
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11:30 Челябинск – Чемпионат и первенство России по роллер-спорту (стадион «Карпов пруд», ул. Абрикосовая 26б / Усадебная 8а ст1)
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12:00 Челябинск – Танцевальная фитнес-программа Salsation|Fitness (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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12:00 Челябинск – Официальный этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу автомобилей (площадка у ТРК «Горки», ул. Артиллерийская,136, со стороны а/д Меридиан)
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12:00 Челябинск – Ретро-фестиваль «Машина времени» (Театральная площадь)
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12:00 Челябинск – Программа для юных челябинцев и их родителей: выступление коллективов Челябинской Централизованной клубной системы, концертно-игровая программа для детей, здесь мастер-классы по изготовлению зонтиков и браслетов (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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13:00 Челябинск – Водное шоу от медведей Алтына и Айриши (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – Открытый чемпионат по сапборду (сап-доски предоставят бесплатно) (Изумрудный карьер)
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14:00 Челябинск – «Создай своего ангела»: занятие по технике коллажирования от автора выставки «Ангельский алфавит от О до Ё» Лены Борисовой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Большой презентационный концерт Детской филармонии Челябинской области (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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18:00 Челябинск – Игры Центральной Уральской лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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22:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма «Мы из будущего» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
11.06.2023, воскресенье
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11:00 Челябинск – Ярмарка продукции самозанятых и предпринимателей Челябинской области (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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11:30 Челябинск – Чемпионат и первенство России по роллер-спорту (стадион «Карпов пруд», ул. Абрикосовая 26б / Усадебная 8а ст1)
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12:00 Челябинск – Программа для юных челябинцев и их родителей: интерактивная игровая программа от театра «Манекен» и мастер-классы от Центра культурно-информационной деятельности (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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16:00 Челябинск – Танцевальные мастер-классы (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт отделения хореографического искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского «Через призму танца» (Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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19:00 Челябинск – Тренировки Zumba (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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