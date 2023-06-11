В Челябинской области подросток-скутерист без прав протаранил полицейскую машину

Двое подростков пострадали в ДТП с участием полицейских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в конце рабочей недели в Кусе. Об этом сообщил местные отдел МВД в социальных сетях.

По информации силового ведомства, на перекрестке улиц Володарского и Крупской 14-летний подросток, управляя мотоциклом KAYO, врезался в патрульную машину ДПС.

Полицейские проводили патрулирование и ехали по главной улице. Скутер неожиданно вылетел с второстепенной дороги и протаранил спецавтомобиль. От удара сам мотоциклист и его 14-летний пассажир вылетели на дорогу. Молодые люди серьезно пострадали. Оба они находятся в больнице.

В полиции отметили, что прав у юного скутериста не было: управлять подобным транспортным средством можно только с 16 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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