В центре Челябинска подростки устроили разборки с поножовщиной

Подросток-челябинец попал в больницу с ножевым ранением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 9 июня, в Калининском районе областного центра.

Между подростками вспыхнула ссора. Во дворе одного из домов по улице Кирова решили выяснить отношения шестеро несовершеннолетних 15-16 лет, включая двух девочек.

В процессе разборок один из подростков, видимо, решив, что слов ему уже не хватает, достал нож и попытался наброситься на своего оппонента. Однако брат бросился тому на помощь и ударил ножом угрожавшего ему молодого человека. В итоге подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, все участники инцидента установлены. Материалы дела переданы в следственное управление СКР по Челябинской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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