СКР выяснит, как выживают жители аварийного дома в Кыштыме

В Челябинской области следователи начали проверку информации о разваливающемся общежитии, где продолжают жить люди.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, проверку начали после появления в социальных сетях видеообращения жителей многоквартирного дома в Кыштыме.

«В социальных сетях размещена информация о ненадлежащем состоянии многоквартирного жилого дома и наличии в связи с этим возможной угрозы здоровью для проживающих в нем лиц», – уточнили представители силового ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение жителей бывшего общежития, расположенного в доме №183 по улице Юлии Ичевой в Кыштыме. Здание не признано аварийным, но жить в нем опасно, рассказали южноуральцы.

В доме протекает крыша, электропроводка изветшала и периодически провоцирует пожары. К перебоям с электричеством жильцы, по их словам, давно уже привыкли. Как и к жизни без горячей воды. Постоянная сырость способствует распространению черной плесени. А расположенные на этажах туалеты и душевые комнаты жильцы посещают, вооружившись фонариками.

При этом в мэрии Кыштыма, как рассказывают горожане, в происходящем винят самих жителей дома, напоминая о гигантском долге за коммунальные услуги, достигшем 8 миллионов рублей. Решать же проблемы приходится добросовестным жильцам, которые не только оплачивают коммуналку (включая взносы на капремонт), но и за свой счет ремонтируют дом, о котором, кажется, забыли и власти, и коммунальщики.

По указанию руководителя следственного управления по данному факту начата доследственная проверка по признакам халатности. Следователи уже встретились с представителем инициативной группы жителей, из администрации города истребована необходимая документация.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит ремонт и содержание жилого дома, принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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