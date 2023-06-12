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Понедельник, 12 июня 2023, 05:51 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

12-13 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12.06.2023, понедельник

  • 11:00 Челябинск – Ярмарка продукции самозанятых и предпринимателей Челябинской области (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

  • 12:00 Челябинск – Праздничная программа «Это Родина моя …» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

  • 12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Россия в моем сердце» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

  • 12:00 Челябинск – Детская программа (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

  • 13:00 Челябинск – Открытая прогулка «Красная книга России» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, сбор у центральной клумбы)

  • 14:00 Челябинск – Концертная программа «Мы – Россия» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

  • 15:00 Челябинск – Фестиваль русского фольклора и культуры (Кировка)

  • 17:30 Челябинск – Молодежный фестиваль «Я – Мы – Россия» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)

  • 20:30 Челябинск – Кинотеатр под открытым небом: демонстрация фильма «Южный Урал: Следы веков» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)

13.06.2023, вторник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 13:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная организации приоритетного проезда в Челябинске в 2023 году (Центр управления регионом Челябинской области, ул. Воровского, 46, второй этаж, конференц-зал)

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