Жители пяти районов Челябинска останутся без горячей воды

В Челябинске больше тысячи домов останутся без горячего водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 13 июня в городе начнется второй этап гидравлических испытаний. Продлится он две недели – до 27 июня.

Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1193 многоквартирных домов, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Советского и Металлургического.

«Гидравлические испытания – одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Их задача – выявление слабых мест на теплотрассах с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона. Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному сезону участвуют управляющие организации. За время летних опрессовок представители УК должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества собственников и тепловых коммуникаций. Такой осмотр позволяет обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах», – рассказали чиновники.

Специалисты рекомендуют челябинцам на время гидравлических испытаний перекрыть вентиля, установленные на трубах горячего водоснабжения, и не открывать в течение двух недель. Это связано с тем, что цена горячей воды состоит из двух слагаемых: объема холодной воды, которая идет из горячего крана, и стоимости ее нагрева. «Если вы по ошибке будете включать горячий кран, счетчик зафиксирует потребление, и за него придется заплатить», – предупреждают горожан.

При проведении испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.

Перечень домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения в связи с проведением 2 этапа гидравлических испытаний, а также обслуживаемых локальными котельными, здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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