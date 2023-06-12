В Челябинске ребенок сломал руки в дошкольном лагере

Школьник сломал обе руки в дневном лагере в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в филиале школы №70, расположенной в Металлургическом районе областного центра.
В образовательном учреждении действует лагерь дневного пребывания. Во время прогулки один из воспитанников упал с турника. Когда родители привезли мальчика в больницу, у школьника диагностировали переломы обеих рук.
В школе по факту ЧП проходит служебное расследование. Родители ребенка обратились с заявлением об инциденте в комитет по делам образования города, а также намерены привлечь к расследованию прокуратуру.
Челябинск, Виктор Елисеев
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