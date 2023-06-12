На южноуральской трассе столкнулись две легковушки. Шестеро погибли

Шесть человек погибли в аварии в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 12 июня, в Нагайбакском районе.
«Около 12 часов дня на 123-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей «ВАЗ-2114», – уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.
Челябинск, Виктор Елисеев
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