На южноуральской трассе столкнулись две легковушки. Шестеро погибли

Шесть человек погибли в аварии в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 12 июня, в Нагайбакском районе.

«Около 12 часов дня на 123-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей «ВАЗ-2114», – уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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