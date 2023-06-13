В одном из районов Челябинска ограничили движение по востребованной автомагистрали

В Металлургическом районе Челябинска ограничили движение по одной из напряженных автомагистралей.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы закрывается движение на участке от дома № 50 до дома № 44 на улице 60-летия Октября в сторону улицы Мира. Напомним, дорога на улице 60-летия Октября является дублером магистрали на улице Богдана Хмельницкого.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Софья Артемьева

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