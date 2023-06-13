Обвиняемой в деле о мошенничестве с томографами челябинке снова ослабили меру пресечения

Обвиняемой в деле о мошенничестве с томографами челябинской предпринимательнице Елене Селищевой снова ослабили меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», бизнес-леди задержали в июне 2022 года в аэропорту Челябинска после показаний заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. По версии следствия, челябинка уговорила чиновника помочь ей получить выгодное соглашение. В итоге именно с ней минздрав подписал четыре государственных контракта на поставку в медицинские учреждения Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей. Как выяснилось позднее, оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости. Размер переплаты превысил 82 миллиона рублей.

Селищеву сначала поместили в СИЗО, потом ее перевели под домашний арест. Сейчас эту меру изменили на запрет определенных действий.

Между тем, суд приговорил Кузнецова к четырем годам лишения свободы условно.

А прокуратура Челябинской области еще 3 месяца назад сообщала о передаче дела Селищевой в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»