В Челябинской области произошла очередная диверсия на железной дороге

В Челябинске мужчина поджог два релейных шкафа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диверсанта, уничтожившего железнодорожное оборудование в Ленинском районе Челябинска, задержали по горячим следам. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 июня, на 35 километре перегона Чурилово – пост Восточный. В результате диверсии сгорели два релейных шкафа.

«Диверсанта задержали через несколько часов, им оказался 27-летний ранее не судимый местный житель. Он признался в совершении преступления, сейчас выясняются его мотивы и были ли у него кураторы», – рассказали авторы канала.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам совершения диверсии.

Отметим, это уже третья диверсия на железной дороге в Челябинской области за последний месяц с небольшим. Так, 7 мая неизвестные подожгли два релейных шкафа на перегоне Супряк – Цемзавод, расположенном в двух десятках километров от Магнитогорска. В ночь на 6 июня 29-летний житель Башкирии поджог четыре релейных шкафа на перегонах Хребет – Сыростан и Сыростан – Флюсовая под Миассом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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