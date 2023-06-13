В Чебаркуле перед судом предстанет мать, пытавшаяся убить младенца

Жительница Чебаркуля предстанет перед судом за покушение на убийство своего малолетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, в декабре 2022 года женщина со своим 11-месячным сыном оказалась в больнице. Ребенок долго плакал. Тогда, разозлившись на сына, она несколько раз ударила его кулаком по голове, причинив вред здоровью средней тяжести. Избиение вполне могло закончиться смертью малыша, если бы не сотрудники больницы, отнявшие его у обезумевшей матери.

Позднее, уже в ходе расследования уголовного дела, следователи выяснили факты жестокого обращения с младенцем. В итоге женщину обвинили еще и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда она лишена родительских прав.

Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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