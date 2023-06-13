В Челябинске на четырех улицах появятся «выделенки»

В Челябинске протяженность выделенных полос для общественного транспорта увеличится почти вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в этом году в рамках развития улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры в областном центре на четырех улицах организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом рассказали заместитель министра по дорожному хозяйству и транспорту региона Александр Егоров и заместитель главы города Андрей Ксензов.

Приоритет в движении появится у более чем 50 маршрутов общественного транспорта. Выделенные полосы создадут на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до Воровского, на улице Рождественского и Копейском шоссе на участке от проспекта Ленина до Енисейской (с прерываниями в узких местах), на улице Чичерина от Бейвеля до проспекта Победы, а также улице Молодогвардейцев от проспекта Победы до Братьев Кашириных.

Таким образом, к концу года в Челябинске протяженность выделенных полос увеличится на 15 километров и превысит 34 километра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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