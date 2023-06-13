«Экология Текслера»: в Челябинске на фоне тотальных проблем с водоснабжением прошел водный форум

Губернаторская чета проигнорировала масштабное мероприятие, посвященное экологическим проблемам, прошедшее в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, участниками второго экологического водного форума Южного Урала, проходившего в регионе 8 и 9 июня, стали почти 1 тысяча 500 человек.

Первый день по традиции прошел в Челябинске в формате научно-практической конференции. Помимо южноуральцев, в ней приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Нижнего Новгорода, Башкирии, Якутии и Казахстана.

Участники работали на семи тематических площадках, посвященных вопросам мониторинга водоемов, развитию экологического туризма, волонтерству, проблемам интеграции экообразования и экопросвещения, а также формированию медиакультуры.

Впрочем, масштабного экологического праздника не получилось. В немалой мере этому способствовал явно негативный информационный фон, предшествовавший мероприятию.

Так, практически накануне форума городские спасатели опубликовали список мест в Челябинске, где купание категорически запрещено, даже пригрозили штрафовать в случае нарушения запрета. При этом в число таких мест попала часть официально работающих городских пляжей (в том числе на Шершневском водохранилище и озере Смолино). Это явно наводило на мысль, что чистота водоемов в столице Южного Урала далека от безопасной.

Еще одним неприятным сюрпризом стало обращение жителей Чебаркуля к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, рассказавших о попытках строительства на берегу одноименного озера целого квартала многоквартирных домов (произошло это за три недели до форума).

А буквально за неделю до мероприятия синоптики заявили, что озеро Аргази (основной резервуар для Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинкой агломерации) обмелело до критических отметок. По словам экспертов, мертвый уровень Аргази – то есть отметка, ниже которой водоем невозможно эксплуатировать, составляет чуть меньше 269 метров над уровнем Балтийского моря. В конце апреля отметка поверхности водохранилища составляла 269 метров и 70 сантиметров, что на пять метров ниже нормы. В мае уровень воды еще понизился. Такая ситуация сложилась впервые за последние 50 лет.

Местные жители считают, что это произошло из-за обмеления Шершней: к концу мая, за счет увеличенного сброса из Аргази, уровень воды в Шершнях удалось поднять почти на 80 сантиметров. После этого все основные шлюзы на Аргазинском гидроузле пришлось закрыть.

К чисто экологическим проблемам добавились и коммунальные. Так, на фоне установившейся в Челябинской области жары в целом ряде населенных пунктов региона начались перебои с водоснабжением. При этом местные водоканалы прозрачно намекали жителям, что решить эту проблему невозможно. Например, в Копейских сетях водоснабжения и водоотведения связали перебои с водоснабжением с увеличившимся водоразбором, признавшись, что увеличение давления в водоводах может спровоцировать порывы и аварии. Кстати, на экологическом мероприятии об этом даже не вспомнили. Хотя работа целой площадки была посвящена проблемам туризма (а какое может быть развитие туризма, если в регионе даже вода в кранах есть не всегда).

Проведение водного форума на фоне столь вопиющей «эколого-коммунальной» засухи выглядело откровенным пиар-провалом. Неудивительно, что мероприятие проигнорировала губернаторская чета. И если год назад едва ли не ведущей медиаперсоной мероприятия стала супруга главы региона Ирина Текслер, на втором водном форуме ее заметно не было. Сам же Алексей Текслер и вовсе уехал из Челябинска, ограничившись видеообращением к участникам. Благо, 8 июня в Тюмени проходил семинар-совещание, посвященный реализации Стратегии государственной национальной политики.

Явно невеселый фон сказался и на настроениях участников мероприятия. И даже такой неисправимый оптимист, как министр экологии региона Сергей Лихачев признал: проблемы на водоемах Южного Урала есть, и немалые. «Проблемы касаются водно-хозяйственных комплексов. Циано-бактерии и сине-зеленые водоросли существуют на территории всей РФ… Еще и проблема зарастания и загрязнения водоемов, образования в толщах органических осадков, потому что идет массированная вегетация, которая дает огромное количество биомассы, оседающей на дне. Это большая проблема. Мало того, еще и заморные явления! В европейской части – меньше, а на нашей Западно-сибирской равнине, где мы находимся, это обычное природное явление каждую весну», – рассказал чиновник.

Тему продолжил кандидат географических наук Сергей Захаров, сконцентрировавшись на теме обмеления озер Чебаркуль, Кисегач и Теренкуль. Впрочем, обмеление наблюдается и на других водоемах Южного Урала, что признают в министерстве экологии Челябинской области. Чиновники уверены: дело – в природных циклах. Однако Сергей Захаров, рассматривая три южноуральских озера, говорил больше об антропогенном факторе. «Необходимо сократить водопотребление из этих озер, снизить стихийную рекреационную нагрузку, решить проблемы с ливневой канализацией. Также срочно прекратить сброс сточных вод в озера», – заявил ученый.

Впрочем, речь о снижении антропогенной нагрузки на водоемы давно уже стала привычной обыденностью. Власти вынужденно поддерживают заявления экспертов, но дальше слов дело обычно не идет. Наоборот, чиновники продолжают согласовывать планы по застройке берегов озер и водохранилищ. Конечно, в случае с микрорайоном в Чебаркуле после вмешательства руководства СКР городские власти официально заявили, что пока разрешения на строительство многоквартирных домов они не давали. Зато совсем недавно анонсировали строительство большого микрорайона на берегах Шершневского водохранилища. Так что велика вероятность, что и прошедший на минувшей неделе водный форум особых результатов не принесет.

Справедливости ради отметим, что определенная польза от мероприятия все-таки есть. Ведь второй день форума прошел в Миассе: более 600 волонтеров приняли участие в масштабном субботнике на озере Тургояк. Увы, и в этот день губернатор Текслер времени для экологического форума не нашел. 9 июня проходивший в Челябинске II Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» посетил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, и глава региона был с ним.

Но до Миасса Алексей Текслер все-таки доехал. Правда, уже только в субботу, когда водный форум благополучно закончился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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