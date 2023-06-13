Южноуральские пожарные спасли из огня детеныша косули

В Челябинской области пожарные вынесли из огня детеныша косули.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, произошло это в выходные дни в Троицком районе.

Сотрудники ведомства получили вызов в район поселка Ягодный – горел камыш. В ходе тушения пожара огнеборцы и обнаружили животное.

«Малышу угрожала смертельная опасность, но по счастливой случайности его вовремя обнаружили сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала, – рассказали представители МЧС. – В автомобиле противопожарной службы детеныша косули напоили водой и отпустили на свободу».

Сотрудники МЧС России призывают не допускать разведения огня и пала травы, так как от этого страдает не только зеленая растительность, но и беспомощные животные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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