Челябинцам покажут скелет шерстистого носорога

В Челябинске открывается выставка, посвященная животному миру Южного Урала с древнейших времен до наших дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра историко-культурного наследия Челябинска, выставка «Южный Урал до и после мамонтов» откроется в четверг, 15 июня.

«Современный животный мир Южного Урала представляет собой пеструю смесь таежнолесных, лесостепных и степных видов. Здесь обитает более 70 видов млекопитающих и около 300 видов птиц. Среди них, к примеру, бурый медведь, волк, лисица, лось, косуля, заяц, сурок, белка, глухарь, тетерев, совы и др. Богат подводный мир и мир насекомых нашего региона, – напомнили представители центра. – Но таким ли была южноуральская фауна сотни и десятки миллионов, а также тысяч лет тому назад, если, к примеру, известно, что сотни миллионов лет существовал Уральский океан, а 50 миллионов назад здесь было море? Разумеется, этот океан и оставшиеся после него море были населены видами мшанок, губок, моллюсков, морских ежей, рыб».

А в более поздние времена, в эпоху плейстоцена (2 миллиона 580 тысяч – 11 тысяч 700 лет тому назад), Южный Урал представлял собой приледниковую лесостепь, по просторам которой бродили стада мамонтов и гигантских оленей, по долинам неслись табуны диких лошадей, в прибрежных зарослях нередко можно было встретить шерстистого носорога, а в горных пещерах устраивали свои логова пещерные медведи, львы и гиены. В эту же эпоху появились и некоторые современные виды животных (бурый медведь, лисицы, зайцы и другие).

На выставке «Южный Урал до и после мамонтов» представлены древнейшие окаменелости (от позднего протерозоя) и кости животных (от плейстоцена и до современности), найденные в Челябинской области.

Уникальный экспонат выставки – практически целый скелет особи шерстистого носорога, обнаруженный впервые на Урале.

Выставка – полностью бесплатная. С понедельника по пятницу экспозиция будет работать с 9:00 до 16:00, в субботу – только по предварительной записи.

Экскурсии проводятся по предварительным заявкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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