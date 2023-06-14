14 июня ожидаются следующие события – Челябинск

14.06.2023, среда

10:00 Челябинск – Военно-патриотический форум «Знание о Героях» в рамках Всероссийской патриотической акции «Знание.Герои» (Исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как получить региональную компенсацию по льготной ипотеке для IT-специалистов» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, четвертый этаж)

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