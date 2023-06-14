В горах Южного Урала раньше срока распустился любовный корень

Ночная фиалка зацвела на Таганае раньше времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», ночная фиалка, любовный корень, бальзам дикий, ночные духи, кукушкины слезки, полевой жасмин, ночная красавица, орхидея-бабочка – это все названия любки двулистной, которая в этом году зацвела на две недели раньше среднемноголетнего срока.

«Северная орхидея с мелкими белыми цветами, собранными в колосовидное соцветие, скромно прячется среди зеленой травы – пройдешь и не заметишь. Возможно, потому ее и не «взяли» в Красную книгу, – рассказали сотрудники заповедника. – Зато любка двулистная внесена в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Да и наши предки ценили это растение, приписывая ему различные магические свойства».

Опылители любки двулистной – ночные бражники, которых она привлекает приятным запахом. И сама форма цветка чем-то напоминает белую бабочку, хорошо заметную в вечернее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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