Челябинская область получит 900 миллионов рублей на строительство некапитальных отелей

В правительстве России не сочли Южный Урал популярным туристическим направлением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, возможно, изменить ситуацию позволит строительство в регионе быстровозводимых модульных гостиниц.

На реализацию этого направления Челябинская область может получить из федерального бюджета 918 миллионов рублей: 413,9 миллиона рублей в 2023 году и 504,1 миллиона рублей в 2024-м.

Рассчитывать на субсидию регион сможет, если сам вложится в реализацию инвестиционных проектов, а также найдет независимых инвесторов (средства федеральной и региональной казны не должны превышать 50% стоимости объектов).

В общей сложности субсидии на строительство модульных отелей получат 38 субъектов Федерации. В 2023 году на эти цели будет выделено свыше 3,5 миллиарда рублей, а в 2024-м – еще более 4 миллиардов.

Как отметили в пресс-службе российского кабинета министров, модульные некапитальные строения позволяют расселять гостей круглый год, а их возведение идет быстро, что позволит предприятиям малого и среднего бизнеса скорее окупить затраты. По оценке участников рынка, полностью собрать каркас одного такого модуля площадью 300 квадратных метров можно за неделю. Такая мини-гостиница вместимостью 5-8 номеров обойдется заказчику в 2,3-2,7 миллиона рублей (стоимость каркаса и сборки).

«Решение даст возможность реализовать более 200 инвестпроектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тысяч номеров, – говорится в телеграм-канале федерального правительства. – Кроме таких популярных направлений, как Алтай, Калининградская и Иркутская области, финансирование из бюджета получат Челябинская область, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и ряд других».

При этом Южный Урал вошел в число регионов, которые смогут получить наибольшее финансирование – примерно девятую часть от общей суммы субсидий. Это значит, что в ближайшие два года в регионе должно появиться более 20 новых модульных комплексов вместимостью свыше 700 мест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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