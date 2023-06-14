Министр образования и науки Челябинской области покидает пост

Переживший отставки двух губернаторов Челябинской области министр уходит с должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 июня, министр образования Челябинской области Александр Кузнецов заканчивает работу в региональном правительстве.

Александр Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности министра будет его первый заместитель Елена Коузова. Министерское кресло чиновник занимал с 2010 года, успев поработать с тремя губернаторами – Михаилом Юревичем, Борисом Дубровским и Алексеем Текслером.

Кузнецов окончил исторический факультет ЧелГУ в 1986 году. После этого работал школьным учителем (с перерывом на службу в армии). В 1992 году стал директором средней общеобразовательной школы №41 в Челябинске. В 2005 году возглавил городское управление по делам образования. В 2010 году назначен на пост министра образования и науки Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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