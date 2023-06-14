Компания выплатила челябинцу, загоревшемуся на рабочем месте, полтора миллиона рублей

В Челябинске предприятие выплатило 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда работнику, получившему травму на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинка провело проверку исполнения требований законодательства об охране труда по обращению работника научно-производственного предприятия, занимающегося металлообработкой.

Установлено, что в июле 2021 года на челябинце, работавшем оператором-кузнецом, загорелась спецодежда от упавшей рядом раскаленной заготовки металла. Полученные в результате травмы привели к утрате им 30% трудоспособности.

По результатам проверки прокурор в интересах работника обратился в Металлургический районный суд Челябинска с иском о взыскании с предприятия компенсации причиненного морального вреда.

В сентябре 2022 года суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с компании в пользу челябинца полмиллиона рублей. Прокурор опротестовал это решение.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение районного суда изменено, размер компенсации морального вреда увеличен до 1,5 миллионов рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время решение суда фактически исполнено, бывшему работнику выплачена компенсация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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