Южноуралец «заминировал» школу от имени должника своей подруги

Житель Каслинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя поселка Береговой. Мужчине предстоит ответить за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений.

По версии следствия, в апреле 2023 года южноуралец утром позвонил на телефон Единой дистанционной диспетчерской службы и сообщил, что его знакомый заминировал школу в поселке Береговой. На место направили следственно-оперативную группу и взрывников.

Взрывных устройств в образовательном учреждении не нашли. Когда же вышли на звонившего в ЕДДС мужчину, тот признался, что сообщил о бомбе из мести: названный им «минер» задолжал его сожительнице и не торопился отдавать деньги,

Прокурор в ходе расследования уголовного дела потребовал взыскать с южноуральца 9 тысяч 250 рублей в оплату расходов, потраченных на выезд и проведение оперативных действий сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу. За ложное сообщение об угрозе взрыва мужчине грозит от 500 до 700 тысяч рублей штрафа либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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