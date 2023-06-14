В Челябинске появится новое «издание» художественных салонов

В Челябинске запустят новый формат культурного времяпрепровождения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», объединить знакомство с искусством, общение и светскую вечеринку попытались в кинотеатре имени Пушкина. Об этом его представители рассказали на странице учреждения в социальных сетях.
«Мы давно хотели сделать такое событие в Челябинске, которое бы поддержало культурную жизнь города. Так мы придумали формат культурного вечера – встречи, на которой можно насладиться кино, искусством, приятной беседой и бокальчиком чего-либо», – говорят организаторы.
В следующий вторник, 20 июня, пройдет первый культурный вечер, который будет посвящен гению сюрреализма Сальвадору Дали. На входе горожан будет ждать welcome drink, затем – просмотр документального фильма о художнике, а после перерыва на напитки и закуски (за отдельную плату) – небольшая лекция от искусствоведа.
«Культурный вечер создан для того, чтобы вы расслабились в конце рабочего дня и получили классное летнее воспоминание. Поэтому надевайте свои любимые наряды и приходите отдохнуть в дружеской обстановке – никаких скучных лекций и проверки знаний не будет», – обещают в киноцентре.
Впрочем, стать участниками культурного вечера смогут лишь некоторые: количество билетов ограничено полусотней.
О темах других культурных вечеров организаторы пока не распространяются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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