В Челябинской области стали известны первые выпускники-двухсотбалльники 2023 года

Результаты ЕГЭ по русскому языку выявили первых 200-балльников среди выпускников Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников региона по русскому языку и математике базового уровня. Официальная дата ознакомления участников с результатами – 16 июня 2023 года. Напомним, что русский язык и математика являются обязательными предметами для получения аттестата.

ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников области. Максимальные 100 баллов получили 60 выпускников-южноуральцев.

«После утверждения результатов по русскому языку, выявлены две выпускницы текущего года из Озерского и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум предметам. Учитывая результаты досрочного периода, в Челябинской области на сегодняшний день три участника ЕГЭ с результатом в 200 баллов», – сообщила и.о. министра образования и науки региона Елена Коузова.

Также стали известны результаты экзамена по математике базового уровня, который проходил 1 июня. В Челябинской области экзамен по этому предмету сдавали 6,7 тысячи выпускников: 99,1% участников преодолели порог, оценку «отлично» получили более 2,7 тысячи участников.

Напомним, что по итогам первого экзаменационного дня в Челябинской области стобалльные результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии получили 36 человек (с учетом досрочного периода).

Челябинск, Виктор Елисеев

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