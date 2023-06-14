В Сатке на производственной площадке погиб рабочий

Водитель грузовика погиб при выполнении работ на промплощадке в Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 14 июня, на одной из производственных площадок в Сатке.
«Большегрузный карьерный самосвал БелАЗ опрокинулся при разгрузке щебня с высоты», – пишет «Саткинский рабочий». Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту смертельного ЧП начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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