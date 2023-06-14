В Челябинске школьница попала в реанимацию, наглотавшись незнакомых таблеток

14-летняя челябинка отравилась лекарством от эпилепсии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в больницу челябинка-подросток отправилась после визита в гости к подруге.

14-летняя девочка почувствовала сильную головную боль во время прогулки. Позвонив матери, челябинка спросила, какое лекарство может помочь. Домой за таблетками решила не идти, а заглянуть за ними к подруге. Однако вместо названного лекарства, взяла таблетки в упаковке без названия.

Чтобы медикаменты сработали наверняка, решила выпить сразу две таблетки. А когда желаемого эффекта не получила, приняла еще одну. Придя домой и все еще страдая от головной боли, решила выпить анальгин. После этого девушке стало совсем плохо, и ее увезли в больницу, где поместили в реанимацию. Оказалось, как пишет телеграм-канал Ural Mash, девочка приняла в гостях противоэпилептические таблетки, которые были прописаны бабушке ее подруги.

В лечебном учреждении школьнице промыли желудок и уложили ее под капельницу. Только после этого челябинка почувствовала себя лучше. Однако врачи продолжают наблюдать за ее состоянием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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