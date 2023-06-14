В центре Челябинска начинается ремонт ведущей магистрали

В Челябинске начинается ремонт центрального участка проспекта Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в четверг, 15 июня, стартует ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга.

Дорожники планируют обновить покрытие дороги и тротуаров, заменить бортовые камни, оборудовать пандусы у светофоров. Работы планируется закончить к 20 августа.

В связи с проведением ремонта на проспекте Ленина будет введено ограничение движения автотранспорта – в основном, в виде сужения проезжей части. При этом в часы пик дорожники планируют останавливать работы. Зато они будут продолжаться в ночное время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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