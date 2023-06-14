Уральские ученые дали прогноз воздействия радиации на костный мозг животных

Радиобиологи Челябинского государственного университета выяснили, что изотопы стронция влияют на костный мозг мышей не так сильно, как ученые думали раньше. Оказалось, что предыдущие оценки исследователей завышали дозы воздействия на красный костный мозг (ККМ) в 2,5 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелГУ, на примере мышей, обитающих на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), было показано, что в настоящее время уровни дозовых нагрузок на их ККМ не превышают 100 мкГр в сутки. Этот показатель существенно ниже порогового значения, при котором возможны изменения структуры популяции и ее функции в экосистеме. Полученные данные позволили разрешить парадокс: предыдущие расчеты прогнозировали неблагоприятные последствия радиации на популяционном и экосистемном уровне, а наблюдения таковых не обнаруживали.

«Стронций, подобно кальцию, обладает свойством встраиваться в кости и надолго там задерживаться. Таким образом он облучает орган кроветворения – красный костный мозг, – пояснили усеные. – Мы занимались дозиметрией костного мозга, а это сложная задача, поскольку в случае бета-излучения изотопов стронция накапливаемая в ККМ доза зависит от особенностей микроструктуры трабекулярной кости. Нам потребовалось создать геометрическую модель микро- и макроархитектуры костей мышей. Моя ученица провела метаанализ, проделав огромную и очень сложную работу».

Радиобиологи ЧелГУ применяли так называемый SPSD-подход, который был разработан на базе УНПЦ РМ ФМБА России для человека. Ранее этот метод не использовали для дозиметрии животных.

Исследователи воспользовались литературой, посвященной как изучению мест обитания мышей на ВУРСе, так и изучению концентрации Sr в их скелете. На основе собранной в рамках мета-анализа информации о геометрии костей мышей в программе Trabecula были созданы вычислительные фантомы бедренной кости грызунов. Фантомы генерировались в цилиндрическом приближении.

Разработанный научной группой южноуральских радиобиологов метод оценки доз применим как к лабораторным исследованиям влияния изотопов стронция на организм, так и для исследований поступления радионуклидов в естественной среде обитания диких животных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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