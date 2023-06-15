15 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2023, четверг
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11:00 Челябинск – 37 (внеочередное) заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, большой зал)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Всероссийская ярмарка трудоустройства – точка роста, перспектив и возможностей» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, четвертый этаж)
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11:30 Челябинск – Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов проведет награждение команды ПАО «Магнитогорского металлургического комбината» – победителя Всероссийского этапа фестиваля комплекса ГТО среди трудовых коллективов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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11:45 Челябинск – Занятия по безопасности на воде (берег оз. Смолино, рядом с домом по ул. Новороссийской, 79)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки «Южный Урал до и после мамонтов» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Экскурсия по главной пешеходной улице «Челябинск-360. Площадь Революции», организованная Пушкинской библиотекой (встреча у памятника В.И. Ленину, площадь Революции)
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