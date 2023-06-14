В СКР начали служебную проверку южноуральских следователей после жалоб жителей аварийных домов

Глава СКР взял ситуацию с аварийным жильем в Челябинской области на личный контроль после встречи с жителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, после многочисленных жалоб глава силового ведомства Александр Бастрыкин провел личный прием по вопросу нарушения жилищных прав граждан из Челябинской области.

Председатель СКР выслушал южноуральцев, и их истории привели главного следователя в бешенство. «Люди отметили, что сложившаяся ситуация создает угрозу их жизни, так как фундамент, стены, входная группа, подвальные помещения, инженерные сети их домов находятся в разрушенном состоянии. Дома признаны аварийными даже после проведения капитального ремонта. Заявители отметили, что вопрос с их расселением до сих пор не решен, а виновные, по их мнению, должностные лица не привлечены к ответственности», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников доложил о ходе расследования уголовных дел о халатности. Сообщил, что уже предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Однако эти объяснения явно не устроили Александра Бастрыкина, заявившего о неудовлетворительной работе подчиненных. Указав на волокиту и отсутствие результата, глава СКР назначил служебную проверку в отношении руководителя регионального следственного управления и сотрудников, причастных к расследованию.

Председатель СК России поручил в кратчайшие сроки создать новую оперативно-следственную группу, включив в нее опытных следователей, назначить дополнительные экспертизы, завершить расследование возбужденных уголовных дел и направить их для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Также поручено представить доклад по общей ситуации с аварийным жильем в Челябинской области, в том числе о ходе расследования уголовных дел, связанных с хищениями при проведении капитального ремонта ряда аварийных объектов.

Даны отдельные поручения руководству Судебно-экспертного центра СК России. Решение озвученных вопросов поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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