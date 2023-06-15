Роковой подарок: двое южноуральцев разбились при падении мотодельтаплана

В Челябинской области выясняются обстоятельства падения мотодельтаплана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла в среду, 14 июня, в Катав-Ивановском районе.

Около 20:50 на территории поселка Совхозный разбился мотодельтаплан. В результате авиационного происшествия погибли двое мужчин 36 и 37 лет.

«Установлено, что услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения», – рассказали представители ведомства.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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