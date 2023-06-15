В Челябинске загорелся завод дорожной техники

Площадь пожара на челябинском заводе превысила 200 квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в среду на производственной площадке специализирующейся на производстве тракторов и дорожно-строительной техники компании «ДСТ-Урал», расположенной в областном центре на улице Героев Танкограда.

Загореться могла раздевалка сотрудников предприятия, расположенная в кровельном помещении. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.

По информации МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 24 человека личного состава и 6 единиц техники.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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