В Челябинске ребенок сломал позвоночник на детской площадке. Глава СКР требует отчета

Председатель СКР потребовал доклада о ходе проверки после получения тяжелой травмы 10-летним челябинцем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования 10-летнего школьника при катании на карусели в Челябинской области.

«В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что в Челябинске ребенок получил травму позвоночника при катании на карусели, – рассказали представители силового ведомства. – По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах».

Инцидент произошел больше года назад – 30 мая прошлого года в сквере на Академика Королева. Во время катания на карусели на детской площадке у сооружения оборвалась цепочка, и мальчик вместе с сиденьем рухнул на покрытие.

В больнице у школьника диагностировали перелом четырех позвонков. С последствиями травмы мальчик борется до сих пор.

По информации властей Центрального района, на момент ЧП детская площадка была практически новой: малые архитектурные формы установили в конце 2021 года. В компании, занимавшейся этим, настаивают: никаких дефектов у карусели на момент сдачи не было. Но, возможно, конструкция не выдержала сверхнормативных нагрузок во время ее эксплуатации.

В полиции по факту ЧП расследуется уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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