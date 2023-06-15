Рост тарифов на проезд в Челябинске превысит инфляцию

Плата за проезд в Челябинске вырастет на 12-17 процентов.

Как сообщили РИА «Новый День» ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 15 июля изменятся тарифы на городских и пригородных маршрутах Челябинской агломерации.

Так, разовый проезд на внутримуниципальных маршрутах по транспортной карте вместо 25 рублей будет стоить 28 рублей, по банковской карте – 29 рублей (сейчас – 26), за наличные – 35 рублей против 30. Льготникам придется отдать 14 рублей за поездку. Стоимость проездного вырастет с 1100 до 1200 рублей.

Проезд на пригородном маршруте с 15 июля обойдется в 35 рублей по транспортной карте (сейчас – 33) и в 40 рублей при оплате банковской картой или наличными (сейчас – 38 рублей).

«Необходимость индексации стоимости проезда обусловлена резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и стоимости транспортных средств», – заявили в учреждении.

Таким образом, для челябинцев, пользующихся транспортными картами, цена поездки вырастет на 12%. Для тех же, кто будет платить наличкой – на 16,7%.

Отметим, что индекс потребительских цен в Челябинской области по итогам 2022 года вырос на 10,37%, стоимость услуг – на 14,39%. К апреле 2023 года скорость годовой инфляции снизилась до 2,19%. Номинальные (без учета роста цен) доходы южноуральцев увеличились на 13%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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