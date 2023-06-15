Не договорились: у южноуральского парламента будет два спикера

В Законодательном собрании Челябинской области не смогли решить, кто будет исполнять обязанности председателя парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 июня, Законодательное собрание Челябинской области на внеочередном заседании приняло решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Лазарева, возглавлявшего региональный парламент с ноября 2021 года.

При этом парламентарии так и не смогли договориться, кто же заменит спикера. В итоге исполнение обязанностей возложили сразу на двух заместителей председателя заксобрания – Олега Гербера и Павла Киселева. Для этого депутатам даже пришлось внести изменения в регламент работы представительного органа, так как ранее исполнять обязанности руководителя мог только один парламентарий.

Отдельно следует отметить, что на ближайшем заседании законодательного собрания, запланированном на 29 июня, нового спикера избирать не будут. Об этом уже заявили во фракции партии «Единая Россия», контролирующей большинство мандатов. Таким образом, руководителя выберут, видимо, уже в ходе осенней парламентской сессии.

Напомним, о грядущей отставке Александра Лазарева стало известно неделю назад. Формальной ее причиной назван переход политика на работу в правительство области, где он займет пост заместителя губернатора по взаимодействию с новыми регионами России.

Однако подлинной причиной отставки считают то, что Лазарев так и не смог выстроить конструктивные взаимоотношения с депутатским корпусом. В результате спикер потерял контроль над законодательным органом, что закончилось срывом апрельского заседания законодательного собрания из-за неявки парламентариев. Это был первый в истории регионального парламента случай отмены его очередного заседания.

49-летний Александр Лазарев в 2015-2020 годах был мэром Южноуральска. В сентябре 2020 года избран в состав Законодательного собрания Челябинской области. В октябре того же года занял пост первого заместителя председателя регионального парламента. В ноябре 2021 года сменил на посту спикера одного из «динозавров» региональной политики Владимира Мякуша.

Челябинск, Виктор Елисеев

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