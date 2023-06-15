В Металлургическом районе Челябинска закроют движение по одной из основных магистралей

Движение на участке улицы Мира в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы поэтапно закроют движение по улице Мира на участке от дома №2 до дома №24:

с 15 июня по 25 июня – закрытие движения по одной полосе;

с 25 июня до 30 августа – полное закрытие движения.

Это не единственное ограничение, которое ждет автомобилистов Металлургического района областного центра. Так, с 8 часов 16 июня до 20 часов 19 июня будет ограничено движение транспорта по улице Дегтярева в районе дома №89. Оно также связано с работами на теплотрассе.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»