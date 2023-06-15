ФК «Челябинск» остался без главного тренера

Виктор Булатов покинул пост главного тренера челябинского футбольного клуба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именитый футболист, воспитанник челябинской футбольной школы Виктор Булатов не будет возглавлять тренерский штаб ФК «Челябинск». Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды.

«Футбольный клуб «Челябинск» благодарит Виктора Геннадьевича Булатова за работу в прошедшем сезоне, – говорится в сообщении. – Желаем успехов и побед в дальнейшей тренерской карьере!"

Виктор Булатов родился в 1972 году в Челябинске. Тренировался в челябинском спортивном клубе «Восход». Позднее перебрался в спортивный интернат в Москве. Карьеру футболиста начал в 1990 году в московской команде «Звезда» и астраханском «Волгаре». Ее вершиной стали выступления в московских «Торпедо» в 1998 году (стал лучшим бомбардиром клуба) и «Спартаке», с которым он трижды становился чемпионом России (1999-2001 годы).

В 2008 году перешел на тренерскую работу. ФК «Челябинск» Булатов возглавил в 2022 году. Сезон под его руководством команда провела не слишком удачно, не попав в призовую тройку, но завоевав право начать следующий сезон в «серебряной» зоне дивизиона А реформированной второй лиги.

Виктор Булатов продолжит работу в качестве главного тренера «Динамо» (Киров), которое после длительного кризиса вернется в сезоне 2023/24 годов к выступлениям в качестве профессионального футбольного клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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