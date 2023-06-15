На Южном Урале закончился суд над серийным похитителем кукол

В Магнитогорске вынесли приговор похитителю «Барби».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №4 Ленинского района Магнитогорска признал 21-летнего местного жителя виновным в 11 эпизодах кражи.

В суде установлено, что с декабря 2021 по сентябрь 2022 года молодой человек умудрился вынести почти дюжину кукол «Барби» из магазина «Детский мир», расположенного в ТРК «Джаз Молл» в Магнитогорске. Свою добычу он впоследствии продал неустановленным лицам.

Ущерб коммерсантам от действий магнитогорца превысил 39 тысяч рублей.

Суд с учетом явки с повинной, признания вины, активного способствования раскрытию преступлений, частичного возмещения ущерба приговорил «кукольника» к 300 часам обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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