Педагога челябинского лицея оштрафовали за перелом позвоночника у первоклашки

Педагог южноуральского лицея привлечен к ответственности за полученную учеником на перемене травму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение суд принял на основании проведенной надзорным ведомством Челябинска проверки по факту несчастного случая, произошедшего во время учебного процесса.

Установлено, что 14 марта сего года во время перемены ученик первого класса получил закрытый компрессионный перелом грудных позвонков I-III степени. При этом срочная медицинская помощь ребенку оказана не была.

Так как произошло это непосредственно в лицее, в прокуратуре пришли к выводу, что в образовательной организации отсутствовал постоянный контроль за детьми со стороны педагогов и не была обеспечена в надлежащей мере безопасность учащихся.

Прокуратура города возбудила в отношении ответственного сотрудника лицея дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка №3 Тракторозаводского района Челябинска педагога оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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